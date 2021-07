Nieuw ophefmateriaal, wiezijndiemensen! Demissionair mediaminister Arie Slob heeft vrijdagavond na het scheiden van de markt & vlak voor Prime Time Televee Uur een briefje aan de Tweede Kamer geschreven over #Kaaggate: De VPRO heeft hem niet volledig geïnformeerd over de betrokkenheid van D66 bij de documentaire.

Aldus citeren wij: “Op 10 december 2020 heeft de heer Bosma (PVV) Kamervragen gesteld over de documentaire ‘van Beiroet tot Binnenhof’. Ik heb de antwoorden op de vragen op 18 december 2020 aan uw Kamer gestuurd. Voor de beantwoording van de vragen heb ik informatie opgevraagd bij de VPRO.

Op basis van de informatie van de VPRO heb ik in antwoord op de Kamervragen laten weten dat D66 geen betrokkenheid bij of invloed gehad heeft op de documentaire. Naar aanleiding van de informatie die in het kader van het Wobverzoek over de documentaire ‘van Beiroet naar Binnenhof’ is geopenbaard, zijn er bij mij vragen gerezen over de volledigheid van de informatie van de VPRO."

Alles overziend, mede op basis van de informatie die in het kader van het Wobverzoek geopenbaard is, moet ik vaststellen dat er wel sprake is geweest van betrokkenheid van D66 bij de totstandkoming van de documentaire. De zin ‘D66 heeft geen betrokkenheid bij of invloed gehad op de documentaire.’ die in de antwoorden op de Kamervragen terug te vinden is, is op basis van deze informatie te stellig geformuleerd. Ik stel vast dat de VPRO mij hierover destijds niet volledig heeft geïnformeerd.”

Oftewel. De VPRO loog tegen minister Arie Slob, waarop de mediaminister de Kamer verkeerd informeerde. En Sigrid Kaag - die de docu vooraf had gezien en wist van de inmenging van BuZa, haarzelf en haar campagneteam in de docu - heeft dat laten gebeuren. Lekker coalitiecollegiaal, Sieg!

Hoed/tik richting de altijd alerte Bassie van The Paternotte Online.

Ruim voor deadline, Arie. Nu dat debat nog...?