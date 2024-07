Absurd stukje racisme gisteravond bij het bekende programma 'Zomergasten', gepresenteerd door vrouwenmepper Theo Maassen totale gek Adriaan van Dis ene Peter van Ingen. Die had Eric van der Burg te gast, en dat is niet alleen een Kamerlid van de VVD maar ook oud-voorzitter van de Atletiekunie. Dus Eric laat een mopje Sifan Hassan zien. Nou daar had Peter van Ingen nog wel een kritische vraag over. Wist Eric van der Burg bijvoorbeeld wel dat Dick Schoof zichzelf met Sifan Hassan heeft vergeleken? EEN WITTE MAN!? MET EEN ZWARTE VROUW!? DAT MAG DUS HELEMAAL NIET.

Morgen bij de VPRO zijn er trouwens 331 documentaires te zien over een lesbische gehandicapte trans non binair met HIV die niet bij de pakken neer gaat zitten, wat enorm inspirerend is voor Helmien (67) die jaarlijks met haar vriendinnen naar Oerol gaat en voor Maarten (39) die onlangs zijn door Johan Fretz gesloten huwelijk met een mini-festivalletje heeft gevierd. Maar o wee als marathonloper Dick Schoof zich vergelijkt met Sifan Hassan. Ja hoor es. Peter van Ingen. Wie is hier nou de racist.