Wie bedenkt dit? Alle wappies zitten de hele dag te roepen dat er helemaal niet zoveel ongevaccineerden in het ziekenhuis kunnen liggen (kIjK dAn nAaR mAaStRiChT!!!!!1!) en dan gaat Ernst Kuipers lekker een potje lopen bluffen over gevaccineerden in het ziekenhuis. WAAROM ZEGT-IE NIET GEWOON 'IK WEET NIET PRECIES HOE HET ZIT, JAAP VAN DISSEL IS ZO AAN DE BEURT, VRAAG MAAR AAN JAAP VAN DISSEL'? Maar goed. Dat deed Ernst Kuipers dus niet. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei vanochtend tijdens de technische briefing, toen hem werd gevraagd naar de effectiviteit van de vaccins, het volgende:

"Als je kijkt naar de vaccinatiegraad in de algemene populatie versus de vaccinatiegraad bij de patiënten die in de ziekenhuizen opgenomen zijn, is dat precies het omgekeerde van elkaar. U noemt die 87 procent vaccinatiegraad. In de ziekenhuizen zowel in de kliniek en ook op de IC, is het precies het omgekeerde, is het 80 procent plus is niet gevaccineerd. Je zou dus rustig de stelling kunnen verdedigen dat wanneer iedereen gevaccineerd was op dit moment, dan was er van de huidige 1300 patiënten in de ziekenhuizen, hadden er meer dan 1000 niet gelegen, dan hadden er zo’n 250 patiënten in de ziekenhuizen gelegen, dan was er niets aan de hand."

Maar dat klopt helemaal niet. Want nog geen uur later liet Jaap van Dissel van het RIVM het nieuwste plaatje over het aandeel gevaccineerden en ongevaccineerden in het ziekenhuis zien. Van Dissel had daar, irritant genoeg, niet de exacte cijfers bij, maar we kunnen uiteraard een schatting maken. Links zien we het plaatje voor de patiënten in de kliniek, rechts op de IC.

Wij schatten na enig kloten in Excel in: bij de ziekenhuisopnames is de verhouding ongevaccineerd/gevaccineerd ongeveer 58/42, bij de IC-opnames 70/30. Maar dat betekent dus dat van de 1300 ziekenhuisopnames niet ongeveer 1000, maar ongeveer 790 van ongevaccineerden zijn. Dat bekt misschien een stuk minder lekker dan 1000, maar het is wel correct. En bovendien: het aantal gevaccineerden in het ziekenhuis stijgt in absolute zin sneller dan het aantal ongevaccineerden, dus de verhouding wordt steeds 'gelijker' en op den duur komen er waarschijnlijk meer gevaccineerden dan ongevaccineerden in de ziekenhuizen terecht.

Hoe dan ook, uit de woorden van Van Dissel (zie hieronder) blijkt dat Kuipers ernaast zit. Hij combineert verouderde data over het percentage gevaccineerden in de ziekenhuispopulatie (dat was idd 80-20) met de snelle stijging van de opnamecijfers in de ziekenhuizen. Maar wie die cijfers de afgelopen weken volgde, zag dat die opnames vooral stegen onder de ouderen (die relatief nog vaker gevaccineerd zijn dan de gemiddelde bevolking). Dat wees er dus sterk op dat er ook meer gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkwamen. Misschien is het best begrijpelijk dat Kuipers (die de hele dag druk is met het spreiden van de patiënten, waarvoor hulde) niet zo supergoed in de cijfers zit, het vervelende is alleen dat diezelfde Kuipers zich vervolgens wel met het air van expert meldt in het maatschappelijk debat over hoe we als samenleving met ongevaccineerden om moeten gaan. Stap 1 lijkt ons: niet over ongevaccineerden liegen.

De feiten: Van Dissel

Ten overvloede: deze feiten bewijzen dus NIET dat de vaccins niet werken. Sterker nog, het aantal ongevaccineerden in het ziekenhuis is nog altijd groter dan het aantal gevaccineerden, terwijl inmiddels de overgrote meerderheid van de bevolking gevaccineerd is. We zien alleen dat de bescherming van het vaccin niet 100% is, en dat de bescherming van het vaccin met name bij ouderen IETS (niet veel, maar wel iets) aan het afnemen is. Goed idee dus, om die binnenkort een boosterprik aan te bieden.

