: Ik zeg "waarschijnlijk" omdat ik niet ben getest, dus ik weet het niet zeker. Dit was voorjaar 2020. Maar een andere verklaring voor de pijn in mijn borst heb ik niet. Ik rook niet. Had geen hoofdpijn of koorts. Alleen ademen was bijna onmogelijk.

Het schijnt dat er mensen ziin die uit doodsangst (omdat ze niet kunnen ademen) een hartaanval krijgen. Die komen niet in de statistieken, voor zover ik weet.