Er vallen mij, naast de dingen die we wel verwacht hadden te lezen, twee dingen op. Ten eerste noemen de ministers meermalen "soortgelijke problemen" in alle uitvoeringsinstanties, dus UWV, SVB etc. en dat ze op een ander moment gaan werken aan een deltaplan om die problemen bij de bron aan te pakken. Dat is enerzijds schrikbarend, dat de ellende bij de belastingdienst eigenlijk bij alle instanties aan de hand is, met ambtenaren die onaantastbaar zijn en teveel macht hebben. Tegelijk is het bemoedigend dat de ministerraad vooral belangrijk vond om die problemen bij de uitvoeringsorganisaties aan te pakken.

Het tweede dat mij opvalt is dat ze steeds spreken over het oplossen van die problemen, niet omdat ze tot ellende leiden, maar vooral omdat er steeds ministers naar de kamer moeten komen om verantwoording af te leggen. Daardoor is het kabinet vooral aan het denken over het "op afstand zetten" van uitvoeringsorganisaties, zodat ze zelf buiten schot kunnen blijven. Dat lost de echte problemen niet op. Het gaat dus alleen maar om henzelf, niet om de stand van het land.