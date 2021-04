Het is vandaag een historische dag want Openbaarheidsdag en Doofpotdag vallen op dezelfde datum. Voor het eerst ooit in de parlementaire geschiedenis hoeven we geen 25 jaar te wachten om te weten wie er door Lubbers in de bips geknepen werd, of dat het Kwartje van Kok ooit écht zou worden afgeschaft: vandaag worden 17 maanden oude Ministerraad-notulen vrijgegeven. Maar: is dat wel zo? Want de Rutte Doctrine leert ons 1 ding en dat is dat Rutte nooit openbaarheid geeft, zelfs als hij naar eer en geweten staat te liegen dat hij openbaarheid zal geven. Naar verwachting zal het niet voor een uur of zeven vanavond zijn dat De Notulen voldoende gesensibiliseerd zijn om naar de Kamer te sturen en dan nog gaan we er op voorhand van uit dat wij, het volk niet alles te zien en te lezen gaan krijgen.

Die verwachting baseren wij op meer dan alleen onze onderbuik, maar ook op de tijdlijn van het toeslagenschandaal. De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft voor hun eindrapport Ongekend Onrecht namelijk alle MR-notulen tot eind november 2019 (vertrouwelijk) ingezien en Rutte kennende, zal hij zich niet geroepen voelen om nieuwere notulen van ná die datum in te dienen bij de Kamer. Terwijl het kabinet pas ruim anderhalve maand later opstapte en dus nog enkele Ministerraden hield waarbij Sigrid Kaag niet in Nidzjèèèr zat en Wopkius Pilatus Hoekstra nog niet opzichtig gekozen leek te hebben tussen Pieter of het Pluche. Wat nu. Welnu:

Gelukkig is er een LeugenLegenda!

Nou wil het geluk dat er een feitendossier op het overheidsinternet staat, met alle documenten en informatie die hoofddader Mark Rutte mee nam naar zijn eigen toeslagenverhoor - onder ede - op 26 november 2020. Een jaar ná de laatste MR-notulen waar de POK zich op baseerde. En wat zit er in dat mapje 01-M Bijlage bij vraag 195 - Dossier MP? De (gesensibiliseerde) notulen over de notulen van de Ministerraden van ná eind november 2019. Het gaat om twee pagina's met wat er tussen 6/12/2019 en 6/11/2020 over het toeslagschandaal in de ministerraad is besproken, eindigend met een Applaus Voor Zichzelf:

Straks: Verhoornotulen vergelijken met ministerraadnotulen

Op zichzelf betekent dit lijstje onderwerpen (integraal te lezen na de breek) niet zo heel veel. Maarrr: straks komen de ministerraadnotulen, en dan zijn die twee pagina's ineens héél handig vergelijkingsmateriaal om te zien wat en/of tot wanneer Mark Rutte zijn vergadernotities aan Het Volk gaat openbaren.

Ook interessant in dat licht is dit zinnetje in de Hoekstra-verklaring van afgelopen week over openbaarmaking: “Alles afwegend vind ik dat in dit geval de voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) dossier relevante notulen, inclusief de zogenaamde p-notulen (persoonlijke notulen), openbaar gemaakt moeten worden." Daar staat dus, heel subtiel: 'Alles tot eind november 2019, niet van daarna.' We gaan het zien, als na de extra ingelaste ministerraad van vanavond die MR-notulen naar buiten komen. En u heeft alvast een Stijlloze LeugenLegenda, gratis en openbaar na de lees verder:

Bonusvraag: de meervouds-S van vvd'er Helma Lodders?

In november 2020 maakte vvd-Kamerlid Helma Lodders bekend dat ze een functie elders zou gaan bekleden. "Een nieuwe uitdaging", luidde haar verklaring. "Interessante dingen", vertelt ze eind maart aan Trouw. Wat dan? Geen idee. Er wordt gemompeld dat Lodders - Kamerlid sinds 2010 - helemaal niet weg wilde uit Den Haag. Heeft het kabinet bepaald dat dit kritische Kamerlid weg moest? In de zomer van 2019 wordt in de MR gesproken geklaagd over de "rol en toon coalitiefracties in debat". Fractiesss, meervoud. Dat slaat op Omtzigt, maar niet op Leijten (want SP is geen coalitiepartij). Sloeg het wel op Lodders? Zij was soms behoorlijk kritisch in het toeslagendossier en tevens (samen met Omtzigt en Leijten) mede-indiener van een motie die vroeg om een volledig feitenrelaas over wie wat wanneer wist over het ongekende onrecht. In november 2019 is in de MR besproken dat het achterhouden van die feiten eigenlijk niet door de beugel kan, maar tóch werd besloten dat die informatie zou worden achtergehouden (aldus reconstrueerde RTL Nieuws in hun MR-bombshell van vorige week).

De bonusvraag, derhalve: Was Helma Lodders te kritisch op de eigen coalitie en zo ja, bepaalde de ministerraad - onder leiding van haar eigen partijbaas Mark Rutte - dat het tijd was voor Helma Lodders: Functie Elders? U mag het zeggen. Maar wij denken van wel.

Lodders Update: Rutte heeft idd eigen partijgenoot gemuilkorfd

"Omtzigt vindt dat het Chefsache moet worden"

Jazeker wilde Omtzigt in 2019 dat het Chefsache zou worden, 1 dag voor de MR gehouden werd waar bovenstaande citaat uit komt. Rutte had daar géén zin in.