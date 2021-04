: Ondertussen neem ik aan dat de Tweede Kamer leden vandaag de O notulen te zien krijgen. De O van openbaar. Hoe zouden die openbare notulen er uit zien?

Allereerst de namen van de aanwezigen, twee daarvan, zo te zien die van minister Kaag en minister Hoekstra zijn weggelakt.

Dan komt punt 1 aan de orde, de behandeling van de notulen van de vorige vergadering (alle inhoud is weggelakt met uitzondering dat alle aanwezigen akkoord gaan met de inhoud zodat de notulen van de vorige kabinetsvergadering daarmee zijn vastgesteld.

Punt 2, Over het sensibiliseren van Kamerlid zwart gelakt. Dat is tot onze spijt mislukt. De rest van de inhoud betreffende punt 2 is ook zwartgelakt.

Punt 3, Op verzoek van CDA minister zwartgelakt nadenken over een functie elders voor de Kamerleden de heer Omtzigt, mevrouw zwart gelakt alsook andere dissidente en of voor ons lastige Kamerleden, in het bijzonder de heren, zwartgelakt, zwart gelakt, zwart gelakt, en de dames zwart gelakt, zwart gelakt alsook mevrouw zwart gelakt van Triple B.

Punt 4, de volledige inhoud is zwart gelakt. Punt 5, zie punt vier.

Punt 6, zie punt vier. Punt 7, zie punt vier. Punt 8, zie punt vier. Punt 9 zie punt vier en Punt 10, zie punt vier.

Punt 11, Over binnengekomen bezwaren van de Kamerleden de heer Omtzigt (CDA) en mevrouw Leijten (SP) betreffende het inhoudelijk veelvuldig zwartlakken van stukken en andere informatie die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Er is besloten dat daarvoor in vervolg met onopvallende witte lak zal worden gewerkt. Bijkomend voordeel is dat wij zodoende de eventuele verdenking discriminerend bezig te zijn daarmee ontkrachten. Eveneens is besloten dat voor het zegelen van documenten en stukken over de door ons genomen besluiten die gaan naar de heer T de Graaf (in naam van zijne majesteit vice-president van de Raad van State) wij gebruik blijven maken van rode zegellak i.p.v. door D66 bewindslieden voorgestelde blauwe lak.

Punt 12, Over het verzoek van minister zwart gelakt om in plaats van het regeringsvliegtuig voor haar dienstreizen naar onder andere Niger voortaan een milieu vriendelijke bezemsteel beschikbaar te stellen is een negatief besluit genomen.

Punt 13, Voorzitter Rutte sluit de vergadering en wenst allen maar vooral zichzelf een onbezorgd weekeinde toe.