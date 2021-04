Nou, maandag krijgen we stukken waarin geen namen staan wie wat zegt, maar er staat "Een Kamerlid zegt". Lekker anoniem ook, tjonge. En of ze dan niet verder zijn bewerkt, wie zal het zeggen? En het hele weekend zweten een aantal juristen op de begeleidende brief om alles weer anders te doen lijken dan wat we lezen?

Kortom: we worden gepiepeld, maar dat zei ik al eerder in een ander topic.

Hoorde wel heel veel chagrijnige tendens in het doorvragen aan Rutte.

En dan nog kan er een aangifte volgen richting Rijksrecherche voor het uitlekken vanuit de ministerraad, maar ook dat lezen we pas in de brief....

Nou, fijn weekend, we weten niks en zullen het ook nooit weten ook! Niet zolang Rutte de kar trekt in elk geval.