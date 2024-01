En dan nu CONTROL F'en Nieuwsuur bedankt. Zelf graven doet u hier.

Bij prof. dr. vooroorlogse collaboratie Leo Lucassen lezen we: "Included in internal register". Dat geloven we meteen, maar dan weten we dus nog niks.

Erasmus MC: 7 hits op PFIZER! Het lijken de Reuters Foundation en de FDA wel! Afdelingshoofd prof. dr Marion Koopmans heeft maar liefst 36 nevenfuncties en dat is best indrukwekkend voor iemand die - als het erop aankomt - echt gewoon maar wat zegt.

De nevenfuncties van prof. dr. Wim "He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire" Voermans zijn exact zo onschuldig als je verwacht: Vereniging Thorbecke Stichting, Professor Mr. J.R. Thorbecke, Leerstoel International Association for Legislation en Thorbecke- en Bachienestichting Vrienden van de Juridische Faculteit.

En wat de denken van professor islam enz. Maurits Berger: "member of ad hoc Advisory Group to European Commission Coordinator Combating Anti-Muslim Hatred." En dat mag ook wel, zijn leerstoel wordt immers betaald door het Sultanaat van Oman.

En natuurlijk de onbetwiste aanstichter van al deze openbaarheid: totaalste prins der prachtlullen Dimitry Kochenov, betrokken bij hoogst omstreden handel in Maltese (EU-)paspoorten voor Russen, moslims en Afrikanen. Maar die kende u al.