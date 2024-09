Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van een ideologie waarvan het draagvlak ten einde is. En, inmiddels onopmerkelijk omdat Nederland enkel nog 'ideeën' importeert: van de vier benoemingen zijn er maar drie Nederlands. Maar in het bijzonder even aandacht voor dit tweetal, dat al sinds 2012 het internationale onderzoeksnetwerk Terra Critica coördineert, "bringing together scholars specializing in critical and cultural theory, as well as practicioners in education, activism and the arts."

De Nederlandse aankondiging is erg:

"Kathrin Thiele heeft jarenlange onderzoekservaring als queer feminist en cultuurcriticus (...). “Mijn leerstoel richt zich op interdisciplinair onderzoek naar de complexe ‘ecologieën’ van inclusieprocessen voor een planetaire verandering. (...) Dat kan namelijk de systematische problemen van in- en uitsluiting, die zijn geworteld in koloniale, patriarchale en kapitalistische structuren, blootleggen en aanpakken.”"

Maar haar eigen Engelse tekst over haarzelf is dus nog veel erger:

"Trained transdisciplinarily in Gender Studies, Sociology, Literary Studies and Critical Theory, my research engages with questions of critical inquiry, ethics and politics from queer feminist, decolonial and posthuman(ist) philosophical perspectives. My work aims to intervene in discussions around differences, in/equality, de/coloniality, ecologies and post/humanisms, and my critical attention lies most of all with the troubling consequences of a relational understanding of the world. I deeply engage with the inherent frictions, the processes of in/exclusion and the always asymmetrical power relations we inhabit."

Daar staat exact niks, dit is een intersectionele hersenbloeding.