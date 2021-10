Zo kan je het ook omdraaien, ja. Ik ben 2x gevaccineerd en totaal niet bang om covid te krijgen, mijn vaccin beschermt me inmiddels, de wetenschap is daar eenduidig over.

Waar mijn prikjes me niet tegen beschermen is als er 1.000 ongevaccineerden op de IC liggen omdat zij geen interesse hadden om die prikjes te halen. En dat ik dan weer niet op reis kan (wat wel zou moeten, voor mijn werk), en dat mijn kinderen dan weer niet naar school mogen, en dat ik dan wéér niet naar een restaurant of café of bioscoop kan. Terwijl ik toch wel mij heb laten vaccineren.

Nee, ik ben niet bang voor mijn eigen gezondheid. Ik ben ook niet bang voor de gezondheid van een ongevaccineerde. Als zij graag doodziek willen worden, be my guest. Ik heb alleen totaal geen behoefte aan weer een winter met hel en verdoemenis en niets mag want de ziekenhuizen liggen vol. En ik ben stomverbaasd dat zoveel mensen dat niet willen begrijpen en moedwillig de boel verdraaien zodat het in hun waarheid past.