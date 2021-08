We citeren Denemarkens Sundhedsminister Magnus Heunicke. Het juridische mandaat waarop alle maatregelen gestoeld zijn, namelijk de classificatie van de griep als een "bedreiging voor de samenleving" verloopt op 10 september. Die classificatie zou dus verlengd moeten worden om de maatregelen legaal te houden, en het kabinet heeft besloten niet tot verlenging over te gaan. "We hebben deze beoordeling nu afgerond en onze conclusie is dat we de classificatie van covid-19 als maatschappijkritisch niet zullen verlengen." De minister schrijft het succes toe aan de hoge vaccinatiegraad van 79,8% volledig - in Nederland is dat 75,7% voor 18+ en 72% voor 12+.

Wel houdt hij een slag om de arm: "Als er plotselinge, ernstige ontwikkelingen zijn, nieuwe varianten verschijnen of iets anders dat de epidemiebestrijding in Denemarken bedreigt, zullen we niet aarzelen om opnieuw in te grijpen. Maar de uitzonderlijke maatregelen onder de Epidemiewet mogen niet het nieuwe normaal zijn in de samenleving." Nou, we herinneren ons nog dat Boris op de ochtend van 19 juli het land vrij verklaarde, en diezelfde avond nog meldde dat er vanaf eind september een vaccinatiebewijs verplicht is voor toegang tot clubs, grote evenementen etc. Kortom, we zien jullie halverwege oktober!