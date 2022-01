KROEG OPEN. Het zit erop makkers. Tenzij er een nieuwe variant opduikt die ziekmakender én besmettelijker is dan omicron, zoals de WHO hoopt beweert. Maar die brug steken we dan wel weer over en tot die tijd doen we exclusief aan ongebreidelde gezelligheid, als koeien in de lenteweide. Met Engeland voorop.

"Boris Johnson told MPs that people will no longer be told to work from home and, from Thursday next week when Plan B measures lapse, mandatory Covid certification will end. The Government will also no longer mandate the wearing of face masks anywhere from next Thursday and they will be scrapped in classrooms from this Thursday."

Kleine Boris-slag om de arm wel. Op de ochtend van 17 juli 2021 kondigde Johnson aan dat het gehele land bevrijd zou worden van testbewijzen, vaccinatiebewijzen, mondkapjes en anderhalve meter. Schetste het dus ieders verbazing dat diezelfde Boris Johnson op diezelfde 17 juli 2021, maar dan in de avond, ineens doodleuk aankondigde dat vaccinatiebewijzen vanaf september verplicht zouden zijn voor nachtclubs en andere gelegenheden met grote groepen, en dat zelfs negatieve testbewijzen niet meer zouden volstaan.

Dus, als het een beetje tegenzit is deze move van Boris vooral om af te leiden van dat z'n premierschap op de tocht staat en z'n eigen partij hem wil zien verdwijnen wegens dat tuinfeestje tijdens lockdown. We wachten volgende week in ieder geval af, maar iedereen die om wetenschappelijke onderbouwing vraagt is wel ongezien een moeilijke laffe haas.

Laffe Labour-tak wil "wetenschappelijk bewijs" GA TERUG NAAR JE EIGEN LAND man