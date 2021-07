@Bigi Bana Boy | 19-07-21 | 11:36: Ik ben geen wappie en sta niet op het Malieveld. Ik ben gewoon gevaccineerd. Maar ik accepteer wel dat dit virus niet meer weggaat en dat we ermee zullen moeten leren leven. En dat dat mogelijk betekent dat er nog wat mensen ziek worden dan wel dood gaan. Ik ben dus heel benieuwd wat er nu in het UK gaat gebeuren. Als het inderdaad zo zou zijn dat over twee weken de ziekenhuizen weer tot de nok toe volliggen en de ICs daar overstromen, dan hebben we een echt probleem. Zo lang de zorg het aan kan niet. Dan is dat wat mij betreft acceptabel als dat betekent dat we weer normaal kunnen gaan doen.

Want nogmaals, BBB: dit gaat niet meer weg. Dus angstig in een hoekje gaan zitten wachten tot we op 0 besmettingen zitten: be my guest. Dan zit je er nog wel even.