Jongens, meisjes, wat een voetbalfeest vandaag/vanavond. Halve finale EK in een hossend Dortmund, waar 77.437 tot 99.782 110.000 halfdronken oranjelandgenoten en 39992 bezopen blootbuiken uit Albion zich verzameld hebben voor de Pot van de Eeuw. Volgens Pierre van Hooijdonk en meeschrijvende DATA-wappies gaat Nederland vanavond DOORRR, bondscoach Koeman houdt het diplomatiekerder op fifty-fifty. Niet zaniken over de opstelling, Depay weet heel goed wat-ie moet doen. Niet zaniken over penalty's. Sowieso niet zaniken, ook niet achteraf. GEWOON BALLEN ZOALS WE NOG NOOIT GEBALD HEBBEN. Liveblogs bij DailyMail, The Sun, Telegraph, BBC, ORANJESTREAM

1-0: XAVI SIMONS 7'

1-1: Kane (strafschop) 18'

Manvis geblesseerd, Veerman komt

RUST: (donderpreek: allerbelabberdst, tam, dociel, bang)

Weghorst voor Malen