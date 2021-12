Wat niet werkt om argumenten en grondslag te vinden bij de vrees dat we een permanente (digitale) controlestaat in gerommeld worden: openbare WEF-briefjes van Rijksoverheid.nl printen, daar met een gele markeerstift wat in strepen, foto's daarvan maken en die met veel poeha op een social media platform plempen.

Wat wel werkt: Lezen wat de Europese Unie schrijft of wat Thales aan het doen is, kijken naar openbare overheidspapieren over wat voor gevoelige informatie de corona-app in Engeland allemaal registreert en doorgeeft en vooral: in eigen land rustig bekijken hoe de bedorven worsten gemaakt worden die straks door je strot gepropt worden. Dat kritiek verboden is, weten we van de Casus Mona Keijzer, die prompt ontslagen werd toen ze zich tegen 2G uit sprak. De 2G die er van Hugo de Jonge per se moet komen, en bereid is daarvoor kritische rapporten """per ongeluk""" achter te houden.

Mona Keijzer zat gisteren óók bij De Balie, maar daar zoog Dokter Diederik weer eens alle aandacht op voor peanuts fophef. Wij keken wel naar haar gesprek met Yoeri Albrecht en dat is een uitstekend half uurtje. Daarna lazen we een blog van Pieter Omtzigt over de onzorgvuldige, haastige, onlogische en (onze toevoeging) ondemocratische manier waarop de 2G/3G-wetsworsten worden gemaakt:

De wetten worden onzorgvuldig en gehaast geschreven. Met te weinig tijd krijg je slechte adviezen. Met vernietigende adviezen wordt niets gedaan. Het kabinet overtreedt zijn eigen regels en negeert externe adviezen. De Tweede Kamer gunt zichzelf onvoldoende tijd voor reflectie. Het wetsvoorstel strandt niet op fundamentele bezwaren maar onenigheid in de coalitie.

En nu? Het is geen complot, maar u bent wel het haasje, de sjaak en het bokje. Vanwege lomp en dom beleid met de botte bijl, van Peter Principle-politici met Hanlon-handlangers. Beunhazen zonder leercurve die op 10 januari weer op het bordes staan omdat niemand ze met pek en veren uit Den Haag verbant. Maar de burger en de kiezer, die wordt ingekaderd in Europese (digitale) paspoortplannen waarmee vrijheden verder (en misschien wel voorgoed) worden beknot. Zolang enerzijds de complotdenkers harder schreeuwen dan de redelijken en anderzijds de vrees voor het virus onredelijk hoog gehouden wordt met mediadashboards vol dagkoersen in plaats van een brede langetermijnblik (met vrijheid en democratie vóór het vergankelijke virus en niet andersom), zal het tij niet keren. Want de meeste mensen, zijn uiteindelijk ook maar makke schapen. We, the sheeple.

Mona Keijzer is een goed mens

Hugo de Jonge is een slecht mens