Fred Teeven en Ivo Opstelten raakten per ongeluk de bonnetjes van overheidsdeals met drugsdealers kwijt. Mark Rutte had echt geen actieve herinnering aan hoe, wanneer en met wie er gesproken is over een 'functie elders' voor lastig Kamerlid Pieter Omtzigt. De Belastingdienst vergeet per ongeluk dat er een memo Palmen bestond, waarin jaren terug al helder uiteengezet werd dat de overheid onschuldige ouders kapot aan het maken was. De Belastingdienst heeft ook nergens meer een rapport liggen waaruit blijkt dat ze zonder bewijs of onderzoek tot burgervernieling over gingen. Sigrid Kaag had heus geen tijdige alarmistische memo's ontvangen over de escalerende situatie in Afghanistan. Mark Harbers kon het ook niet helpen dat moord en doodslag onder asielzoekers onder het nietszeggende lijstje "overig" werd weggepoetst. Joh, ook het RIVM vergeet wel eens een geheim rapport waarop ze hun eigen richtlijnen over ventilatie moesten aanpassen. Gewoon een foutje. Kan gebeuren. Net zoals het vijf weken achterhouden van een kritisch rapport over 2G/3G en coronapassen, tot 1 dag voor kerst, omdat de coalitie heel graag de QR-toepassingen wil uitbreiden terwijl niemand in Nederland op deze diepe inmenging in persoonlijke vrijheid en private levenssfeer zit te wachten. FOUTJE, BEDANKT. Kies maar: liegt stuntpiloot Hugo (en kan ie dus niks), of spreekt Hugo de waarheid, en kan ie dus niks?

"Gewoon een foutje" dat Hugo wel goed uit kwam

Hugodejongekannikspoll En, geloof u Hugo dat het 2G-krakende rapport per ongeluk niet naar de Kamer is gestuurd? Ja. Hugo is eerlijk

Nee, ik twijfel

Poll is Verlopen.