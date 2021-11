Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat het rapport ongekend onrecht uitkwam. Een bloemlezing aan 17 jaar lang tienduizenden gezinnen helemaal kapotmaken om hun etniciteit of lage inkomen. Het duurt nog zes weken voordat het kabinet om deze kwestie een jaar demissionair is. Slachtoffers wachten nog op hun eigen geld en hun schadevergoedingen.

Zeker in de complexere zaken is er nog geen zicht op een volledig dossier voor de advocaat of wanneer de eindstreep gehaald wordt. De rijksbegroting gaat uit van vijf miljard over een periode van vijf jaar. Dit gaat dus nog jaren duren.

Zicht op genoegdoening of vergelding is er totaal niet. Het OM weigert onderzoek te doen naar de grootste en meest systematische knevelarij uit onze recente geschiedenis. Als je je zorgen maakt over een tweedeling in de maatschappij, dan was die wel of niet op de zwarte lijst van de belastingdienst. Nog steeds zijn er mensen die in de ontkenningsfase zijn, en denken waar rook is, is vuur. Die nog steeds niet achter hun medeburgers gaan staan die zonder bewijs, onderzoek of gerechtelijk proces jarenlang in de schulden zaten. Een gevangene in hun eigen huis, zonder eten voor hun kinderen, om daarna die kinderen uit huis geplaatst zien worden, terwijl er een tekort aan pleeggezinnen is. Die kids gingen dus naar internaten. Dat ziet er ongeveer zo uit: www.npostart.nl/2doc/22-11-2017/VPWON...

Als het Openbaar Ministerie het niet voor de rechter brengt, zie ik graag tribunalen. Ik zie dat als laatste kans om een wat meer ongecontroleerd volksgericht te voorkomen. Eigenrichting is iets wat vooral ontstaat in een machtsvacuüm bij ongekend onrecht wat mensen gewoon niet slikken. Dit gaat fout.