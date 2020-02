Wij zeiden het al eerder: de Belastingdienst heeft schijt aan uw privacy. Maar dan ook echt. Er bestaat al sinds 2001 (2001! Toen leefde Raplh Inbar nog!) een geheime zwarte lijst van burgers waarvan de Belastingdienst vermoedde dat ze fraudeerden. "Mensen op deze zwarte lijst hoorden daar niets over en konden zich ook niet verweren. Een doodzonde, zeggen experts." En daar hebben die experts natuurlijk gelijk in. Als u op uw zolderkamertje een lijst bijhoudt van alle mensen waar u een hekel aan hebt, dan is dat een beetje vreemd. Maar als een machtige overheidsorganisatie die mensen helemaal kapot kan maken dat doet, dan is dat een grove aantasting van de rechtsstaat. Uiteraard (het is immers de Belastingdienst) stonden er ook allerlei onjuiste gegevens op de zwarte lijst en uiteraard (het is immers de Belastingdienst) lag er al maanden een vernietigend rapport in een la en uiteraard (het is immers de Belastingdienst) werd de lijst pas afgelopen donderdag, na vragen van Trouw en RTL Nieuws, stopgezet. Nu wil het toeval dat ook GeenStijl al jaren een zwarte lijst van verantwoordelijke topambtenaren en bewindspersonen voor dit debacle bijhoudt. Ook deze lijst zetten wij pas stop als er vragen komen van Trouw en RTL Nieuws, maar tot die tijd kunt u open en bloot zien wie u de schuld moet geven van deze schande. Na de breek!

ZWARTE LIJST BELASTINGDIENST

Ministers:

Gerrit Zalm

Hans Hoogervorst

Wouter Bos

Jan Kees de Jager

Jeroen Dijsselbloem

Wopke Hoesktra

Staatssecretarissen:

Wouter Bos (zie boven)

Steven van Eijck

Joop Wijn

Jan Kees de Jager (zie boven)

Frans Weekers

Eric Wiebes

Menno Snel

Directeuren-generaal:

Jenny Thunessen

Maarten Ruys

Peter Veld

Hans Leijtens

Jaap Uijlenbroek

Disclaimer voor de Autoriteit Persoonsgegevens: deze mensen zijn op de GeenStijl Zwarte Lijst Belastingdienst terechtgekomen omdat ze in de periode van 2001 tot en met 2019 minister en/of staatssecretaris van Financiën waren of directeur-generaal van de Belastingdienst. Betrokkenen kunnen van de lijst worden verwijderd als ze 1000 handgeschreven strafregels 'Ik ben een gore privacyschender' in pdf opsturen naar de GeenStijl Zwarte Lijst Belastingdienst Privacyfunctionaris via ikwildartskijken@geenstijl.nl. Binnen 28 dagen na indiening krijgt betrokkenen een beslissing, waartegen geen beroep mogelijk is.