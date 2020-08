Terwijl iedereen en zijn Maurice de Hond er al maanden op wijst hoe belangrijk ventilatie is voor de verspreiding van het coronavirus, houden ze rapporten waaruit blijk dat dit in Nederland ook echt gebeurt bij het RIVM liever geheim. Gelukkig is een verslag van een corona-uitbraak in een verpleegtehuis in Maassluis bij de Volkskrant terechtgekomen. Daarom weten we nu dat bij de uitbraak, waarbij zes mensen overleden, "het moderne ventilatiesysteem waarschijnlijk een rol" speelde. Cruciale informatie, die het RIVM liever niet met de buitenwereld had gedeeld. Wat het RIVM wel stiekem gedaan heeft, is de ventilatierichtlijn stiekem veranderen.

"Opmerkelijk is dat het RIVM de Ventilatierichtlijn vorige week juist op dit punt stilzwijgend heeft herzien, drie dagen na de rapportage over het verpleeghuis in Maassluis. Daarin staat nu: ‘Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.’"

Vervolgens wil het RIVM niet reageren op volstrekt normale vragen van de Volkskrant. "Het RIVM doet geen uitspraken over vertrouwelijke documenten." Het lijkt wel of er een patroon zit in soort panische en leugenachtige reacties van Jaap en zijn mensen. Je zou haast denken dat Van Dissels langdurige contact met een zeker infectiehaard in Den Haag heeft gezorgd voor een ernstige besmetting met het Mark Rutte Virus. Wij wensen de betrokkenen veel beterschap.