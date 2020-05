Sorry, maar we moeten het even hebben over dit gênante tweetje van parlementair verslaggever (dat is divibokaaltaal voor: gedetacheerd voorlichter) Lars Geerts van de NOS. Lars heeft de afgelopen twee dagen niet echt op zitten letten, en wist dus niet dat er een enorme fout in de RIVM-presentatie op 7 mei over de coronadoden zat. Dus twitterde Lars vanochtend tijdens de briefing van Van Dissel geschrokken dat de sterfte in Nederland tot de hoogste in Europa behoort. Strikt genomen klopt dat, aangezien volgens de Johns Hopkins cijfers (waar van alles op af te dingen is, maar dat is nu het punt niet) alleen EU-landen Zweden, België. Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk meer coronadoden per 100.000 inwoners hebben. Een 6e plaats van de 27 (we hebben gecheckt, ze zitten allemaal in de database), dan zit je op ons bierviltje bij de hoogste landen. Maar niet volgens Lars, die nu opeens meent zijn eigen tweetje te moeten rectificeren. Inderdaad verandert de fout niets aan de positie van Nederland op de index, maar het verandert ALLES aan de manier waarop je die positie waardeert: Van Dissel had het op 7 mei zelf over 'de onderzijde' van de EU-landen, wat pertinente onzin is. Onzin die nu dus opnieuw wordt verspreid door Lars Geerts. Je zou bijna denken dat Lars door een boze voorlichter van het RIVM premier Rutte (zie fragment uit persco hieronder) is gebeld en meteen in de houding is gesprongen. Echt iemand die thuishoort bij de NOS, dus.

WTF. Die rectificatie had Rutte snel gezien

NB: De aanname in de vraag (van Inge Lengton van de Stelegraaf) klopt niet: het sterftecijfer valt niet hoger uit, de fout draait om de relatieve positie ten opzichte van andere EU-landen. En Rutte zag helemaal geen correctie op de NOS-site, want die is er niet.