Tjah, zo vergelijken met andere landen is weinig relevant. Waar het om gaat is of het nu onder de knie is. Het is duidelijk dat halverwege februari al mensen ziek waren met Corona. Werden niet getest, dus patient 0 was ook niet te achterhalen. Pas daarna zijn we gaan ingrijpen. Dat kun je op het conto van de overheid gooien of simpelweg falende internationale samenwerking omdat de uitbraak bij China gewoon totaal niet onder controle was.

Dit is hetzelfde met Italië. Kun je die de schuld geven van de megaverspreiding in Bergamo? Dat is vergelijkbaar met hier rond Carnaval bijvoorbeeld. Dan begin je dus met een enorme achterstand aan zo'n crisis. Of Nederland dan hoog scoort is irrelevant, want hele andere volgorde van besmetting en maatregelen.

Kenia heeft 50 sterfgevallen, is dat door goede maatregelen of is dat gewoon mazzel? Zuid Korea heeft nu een 2e golf met uitbraak waar patient 0 ook niet bekend is. Is dat slecht beleid of heeft dat gewoon 0,0 te maken met hoe dit virus zich verspreid?

We kunnen vingers wijzen, cijferneuken en alles, maar feit blijft dat het virus zich snel verspreid, niet rekening houdt met welk land welke maatregelen neemt of dan maar een land overslaat want ze zijn zo goed bezig. Nee. Als je toevallig toeristen of zakenlieden hebt gehad die in Wuhan waren ten tijde van de uitbraak en weer thuis kwamen, dan zit je met meer doden dan elders. Het lijkt me duidelijk dat Nederland een land is met veel internationale connecties, veel reizen en doorvoer (grootste haven Europa, grote vluchthaven, open grenzen) en je daardoor meer besmettingen krijgt, hoe goed je maatregelen ook zijn. Elke vergelijking op basis van een handjevol parameters is gewoon volkomen onzin. En irrelevant voor de aanpak