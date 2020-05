Dat zeggen we (ik) nu al maanden... In Nederland doet men alsof Rutte, Jaap en zijn mensen het fantastisch doen, waarbij we ondertussen 'worst case scenario' Trump bashen, want och wat doet Amerika het toch verschrikkelijk, maar in de praktijk gaat het in Nederland nog slechter.

We doen braaf wat vadertje staat van ons vraagt, we vertrouwen op 'de experts' en als we de tv aan zetten of een krant lezen dan zien we hoe fantastisch Nederlanders dit virus 'samen' bestrijden. Het is bijna komisch als het niet zo triest was.