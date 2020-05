Ondanks steunmaatregelen vanuit de overheid vraagt een recordaantal gewone Nederlanders een WW-uitkering aan. In april waren het er 74.000, dat is 56% meer dan in maart. Flexwerkers zijn de eerste slachtoffers. "De flexibele schil wordt bij bedrijven nu uitgehold. Vooral jongeren en mensen met een tijdelijk contract – en vaak gaat dat samen – worden zwaar geraakt." En gevreesd wordt dat vaste makkers de volgende slachtoffers zijn. Hoogleraar Arbeidseconomie Ton Wilthagen: "Die steunmaatregel wil een dam opwerpen tegen baanverlies en werkloosheid, daarin wordt veel geld gestoken maar de cijfers laten de lekkages zien." Vaste werknemers zullen volgens hem niet meteen op het hakblok gaan, "maar het is onvermijdelijk dat wat nu met flexwerkers gebeurt ook met vaste mensen gaat gebeuren. Zeker in sectoren waar weinig perspectief is."

Naast de toename van aangevraagde uitkeringen, daalde het aantal mensen met betaald werk in april ook met 160.000 naar 8,9 miljoen. Volgens het CBS is "een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003)." De daling was het grootst bij "jongeren". In april waren 341.000 mensen werkloos, "dat is een toename met 41 duizend, onder wie 25 duizend jongeren."

Nou, minister WOPKE, los het eens op. In de bovenstaande persco lichten hij, Koolmees en Wiebes de contouren van het nieuwe steunpakket toe, hoeveel dit gaat kosten, én hoe jammer het is dat het fors aflossen van de staatsschuld er voorlopig even niet in zit. Best verdrietig, want we kunnen onze kredietwaardigheid heus goed gebruiken als we 500 miljard voor Italië lenen. Maar eerst nog even Rutte over de ministerraad, dus stay tuned.

