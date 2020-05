Of we weer even bij het kruisje willen tekenen danku.

Het maakt ook allemaal niet meer uit hè, cijfertjes op een scherm. Eerst werd die 540 miljard uit het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) er doorheen gejankt door de Alpenturken. Hoekstra's overwinning hierin was het scheppen van hervormingsvoorwaarden, die de Italianen een kwartier later gewoon doodleuk ontkenden, het zijn immers Italianen. Maar goed, dat ESM-geld stond tenminste nog formeel in de boeken als 'lening', waarover iedereen doet alsof het ooit terugbetaald gaat worden, al is het maar omdat Nederland voor 5,7% (PDF) garant staat als Italië er de kracht niet meer voor heeft.

Het gisteravond door Merkel en Macron voorgestelde EU-noodfonds van 500 miljard daarentegen, bestaat niet uit leningen. Het moet gaan vallen onder "EU budgetary spending", en lidstaten 'krijgen' het dus gewoon."Innovative financial instruments" noemt de jeugd dat tegenwoordig. Maar, die 500 miljard gaat de EU natuurlijk wel eerst "gezamenlijk moeten lenen op de kapitaalmarkten" voordat lidstaten het kunnen krijgen.

En dat zou Nederland zomaar eens duur kunnen staan. Anders dan bij het ESM, waarbij we alleen bij hoeven te springen als zwakke landen hun deel niet terug kunnen betalen, moet bij deze "gezamenlijke lening op de kapitaalmarkten" sowieso afbetaald gaan worden. Van recente EU-steungelden t.w.v. 37 miljard, kreeg Nederland maar 25 miljoen, oftewel 0,06%. Stel, Nederland krijgt in een gunstig scenario 1% van de 500 miljard, oftewel 5 miljard, maar dat we net als bij het ESM garant staan voor 5,7% van de gezamenlijke lening. Dan kost dat Nederland dus 28,5 miljard, terwijl we daar maar 5 miljard voor terugkrijgen. Solidariteit, heet dat.

En, leuk allemaal hoor, maar zoals the Roonster laatst al optikte; "Europa zou een soort impuls moeten geven aan de economie, een impuls die er niet komt als de lidstaten dat geld niet afdragen. Allereerst moeten we goed oppassen voor een verhulde agenda om een verdere transfer van belastinggeld te organiseren van grootste netto-betaler Nederland naar andere landen. Maar bovendien: er is geen enkele econoom die denkt dat die impuls economisch effectiever is als je eerst het geld overhevelt van de ene bestuurslaag (gemeenten en Rijk) naar een andere bestuurslaag (Europa)."

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer regeringsleiders het eens worden met M&M's plan dat de EU weer een stap dichterbij een transferunie brengt. Want dit zijn gewoon eurobonds in een ander jasje natuurlijk.