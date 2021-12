Zagen we ineens in deze tweet. We sommen even op wat de Britse CoronaCheck App dus blijkbaar allemaal op gaat slaan van gebruikers (bron & bron): politieke opvattingen, religieuze of filosofische opvattingen, seksleven, seksuele geaardheid, mentale gesteldheid, "vermeend" crimineel gedrag, levensstijl, sociale omstandigheden, details van huisgenoten, etnische origine en genetische/biometrische details.

Alles is geoorloofd in de strijd tegen De Eeuwige Loopneus. "This document provides an overview of how personal information about you and others is collected, used, shared, stored, and disposed of in the provision of the response to the coronavirus (COVID-19) pandemic by NHS Test and Trace programme, which is now a part of UK Health Security Agency." De Health Security Agency, dat klinkt bijna als een inlichtingendienst en Make-A-Wish-Foundation in 1!

Gelukkig delen ze al die data met helemaal niemand behalve Amazon, Deloitte, DHL, Palantir, politie, defensie, justitie, en de WHO - lezen we in Appendix 1. Maar, ongetwijfeld alleen de data die ze nodig hebben en uiteraard heus niet de gehele dataset. Video van het Britse voorland, onderaan topic!

Voor uw gezondheid!

Vermeend!

Binnenkort op de betere Europese eilandstaten