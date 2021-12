Dus. Diederik Gommers, die zich had voorgenomen om wat minder in de media te verschijnen om zijn mening te geven over van alles en nog wat en daarom de hele tijd in de media verschijnt om zijn mening te geven over van alles en nog wat, werd geïnterviewd voor een programma van De Balie. Het interview, met Thalita Muusse en een of ander jochie dat er op wonderbaarlijke wijze in slaagt nog dommer over te komen dan Thalita Muusse, gaat over hoe jongeren ontzettend genaaid zijn door corona, een ziekte waar ze zelf nauwelijks door komen te overlijden. Gommers zegt dat hij vindt dat er na moet worden gedacht over manieren om ervoor te zorgen dat jongeren minder last hebben van de lockdownmaatregelen.

Dit is verder geen groot geheim of wereldschokkende mening of wat dan ook, maar De Balie knipt een uitspraak waarin Gommers corona met milieuproblematiek vergelijkt en 'peanuts' noemt en smijt dat los op twitter (zie hierboven) om ophef te genereren. Dat lukt, want allerlei ophitsers en/of idioten doen vervolgens alsof Gommers heeft gesuggereerd dat corona niet bestaat. Even later plaatst De Balie het "volledige interview" online, maar ook daarin zit voor de uitspraak van Gommers een duidelijke knip (goed te zien na de breek). Hierdoor weten we nog steeds niet in welke precieze context Gommers zijn uitspraak deed. Hoe dan ook, gisteravond plaatste Gommers een bericht op Instagram waarin hij zegt dat hij niet bedoelde te zeggen dat corona niks voorstelt.

En toen was de ophefcirkel weer rond en waren we alsnog geen meter opgeschoten met het debat over jongeren en corona. Nou ja. We hebben wel geleerd dat Diederik Gommers echt moet kappen met in de media verschijnen en dat we De Balie niet serieus kunnen nemen. Wij zijn alvast reuze benieuwd of een of andere millennial over drie jaar een 'bijtende' 'satirische' 'roman' gaat schrijven over de doodzieke redactiecultuur bij De Balie waardoor ze denken dat dit soort misleiding een waardevolle bijdrage vormt aan het maatschappelijk debat.