U trekt het gevolg, ik niet.. "Ondertussen zijn 90-95% van de covid ziekenhuisopnamen ongevaccineerden dus is het niet meer dan terecht dat de meeste beperkingen enkel nog zullen gelden voor ongevaccineerden. " Of: "Ondertussen zijn 90-95% van de covid ziekenhuisopnamen DIK dus is het niet meer dan terecht dat de meeste beperkingen enkel nog zullen gelden voor DIKKE mensen."

Waarom wil je dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat? Waarom is dat niet gerechtvaardigd als het gaat om, ik noem maar wat, het aanhangen van een extreme religieuze ideologie? Dan moeten we iedereen bij elkaar houden. De inconsistentie in die verhalen zijn schrijnend.