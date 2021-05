Eindstand: 243 - 12 voor Palestina. Volgens Hamas' ministerie van gezondheid bestaat hun dodental uit 66 kinderen, 39 vrouwen, 17 ouderen en daarbij vielen er 1910 gewonden. Dat is trouwens exclusief de 22 gedode en minstens 71 gewonden Palestijnen bij rellen in de West Bank. Ook is het exclusief de vele tientallen gewonden Palestijnen bij rellen in Jeruzalem.

In Israel vielen er door beschietingen vanuit Gaza 12 doden en zijn er volgens het Israelische ministerie van gezondheid 2.496 mensen behandeld in verband met beschietingen vanuit Gaza en interne onderlinge onlusten. 61 van hen verkeren in "serious condition", 171 in "moderate condition" en 240 leden aan "acute anxiety attacks". Net als deze Gazaanse meisjes trouwens, wier vader en oom twee dagen na deze video gedood werden in een luchtaanval die ze zo vreesden.

Maar goed, het zit er voorlopig weer even op. En als we Bibi mogen geloven is Hamas 10 jaar terug de tijd in gebombardeerd: "He adds that Israel fulfilled its objective to deal Hamas a “blow it cannot imagine”. (...) He says Israel destroyed “a considerable proportion” of Hamas’s internal tunnel routes, its “metro,” in which Hamas had invested vast resources. “We harmed more than 100 kilometers” of that network, and turned into “a death trap for the terrorists.” Above ground, he says Israel killed over 200 terrorists, including 25 senior officials. “And those who didn’t die know today that we can reach them everywhere– above or below ground,” he says, calling it “an achievement no military has ever achieved.”"

Ondertussen graaft Hamas nog steeds lichamen uit hun voormalige tunnelnetwerk, terwijl het Iran bedankt voor de geleverde diensten en raketten en óók de """overwinning""" claimt. Beelden na de breek.

s t r i j d e r s

Hamas graaft strijders uit vernietigde tunnels

Comedy hour op de Iraanse staats-tv

is wel zo