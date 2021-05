Tussen stand: 219- 10. Volgens Hamas' ministerie van gezondheid bestaat hun dodental uit 63 kinderen, 36 vrouwen en daarbij vielen er tot nu toe 1530 gewonden. Sinds vorige week maandag vuurde Gaza volgens de IDF 3750 raketten af op Israel. 550 daarvan kwamen in de Gazastrook zelf terecht. Van de projectielen in een baan richting bewoonde gebieden onderschepte Iron Dome ongeveer 90%. Inmiddels is er ook opnieuw vanuit Libanon geschoten, maar nog Hezbollah heeft de voorraad nog niet massaal aangewend.

Gister ging rond dat dat Hamas akkoord was met een Egyptisch plan voor een staakt-het-vuren morgen om 18:00. Israel was nooit formeel akkoord, maar heel snel na het gerucht ontkende ook Hamas hun toezegging. Tijdlijn van verwarring alhier, maar naar onze bescheiden mening is het ontkennen van een akkoord een soort traditie, en uiteindelijk tekenen beide partijen toch altijd weer voor even bij het kruisje. Ondertussen zeggen zowel Hamas als Islamic Jihad (zie stockpile vid na breek) de strijd nog maanden vol te kunnen houden. Bibi antwoord op zijn beurt met een dreigement: "“You can either conquer them — and that’s always an open possibility — or you can deter them. We are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say, we are not ruling out anything.”" Kortom, tot morgen 18:00 een mag dump van beide zijden.

Maar het echte nieuws van de dag is natuurlijk de Tel Avid based Australische i24-verslaggeefster @Sarah Williamson. Want me gevaar voor eigen bikinilichaam rapporteert zij vanaf de FRONTLINIE in Tel Aviv. Onderstaande Avigayil is er niets bij. Meer beelden van onderscheppingen, drones en die heerlijke desert cammo IAF Apaches, na de breek.

Iron Dome commandant Avigayil "neemt geen gas terug"

Bijna tekenden ze Patrick uit Spongebob

Danger Close

Islamic Jihad stuurt boodschap: "We kunnen de strijd nog maanden volhouden"

Al-Qassam Brigades onthult nieuwe observatie drone

IAF Apaches komen toch anders binnen met die brandstofstanks en desert cammo