Tussenstand: 213 -12 voor Palestina. Volgens Hamas' ministerie van gezondheid bestaat hun dodental uit 61 kinderen, 36 vrouwen en 16 ouderen. Ook vielen er tot nu toe 1442 gewonden. Opvallend: sinds gister vielen er 'slechts' drie nieuwe doden en dat is aanzienlijk minder dan de toename in vorige dagen. En dat terwijl de IAF gister met 62 straaljagers 110 bommen en raketten op 65 doelen van het Hamas-tunnelnetwerk gooide. Daarbij vernietigde het ook nog eens "houses of five commanders in the Hamas terror organization, terror infrastructure, rocket launchers aimed at Israeli civilians". Zal de IDF-klantenservice wel weer zijn geweest, of de cijfers zijn vertraagd.

Zojuist vielen er na een mortier-inslag in Israel twee nieuwe doden, omschreven als Thaise "foreign nationals in their 30s", verbonden aan de Magen David Adom ambulance service. Nog zeven andere "foreign workers" raakten gewonden, waarvan een in kritieke toestand. De IDF sprak in een filmpje gister van in sinds vorige week maandag "honderden" Israelische gewonden.

Maar dan nu de enige vraag die er echt toe doet. Wat vinden BN'ers er eigenlijk van? Claudia de Breij, Halina Reijn en Freek de Jonge zwijgen in alle toonaarden. Zouden ze soms... VOOR ISRAEL ZIJN? Zo niet, dan vernemen we graag op de eerst mogelijke gelegenheid een tweet die het tegendeel bewijst, want dit begint wel heel verdacht te worden nu.

Georgina Verbaan RT't tenminste netjes een rouwende Palestijnse vader. Katja Herbers roept de kindernamen van het dak. Dolf Jansen bidt voor AP's Gaza-kantoor. Abdelkader Benali heeft ook nog steeds een toetsenbord. Stella Bergsma vraagt zich af wat mensen er eigenlijk mee bedoelen als ze belichten dat Hamas burgers als menselijk schild gebruikt terwijl Israel de IDF gebruikt om burgers te beschermen. En Internationale bekendheden hebben het er ook maar druk mee, en dan vooral met eerst dingen posten en vervolgens verwijderen want het is ook allemaal best ingewikkeld.

In anders nieuws lijkt het erop dat de 'wapenstilstand' van 5 uur om Israelische hulpgoederen Gaza binnen te laten (video), met 4,5 uur is verkort nadat Hamas het hulpkonvooi met een mortier beschoot en daarbij een Israelische soldaat licht verwondde. Belangrijke bonus-vid helemaal onderaan topic: wat vinden Palestijnen zélf eigenlijk van Queers for Palestine?

Flatgebouw staat in de weg van Gaza-projectiel

Iron Dome Tribute

Wat vinden Palestijnen eigenlijk van Queers For Palestine?