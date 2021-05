@Peter Emile | 17-05-21 | 13:23:

Het spijt me zeer dat ge horen, het zal vermoed ik aardig verschillen van waar je woont, (dorp of stad). Ik woon inmiddels bijna 5 jaar hiero, eigenlijk iedereen die ik spreek over homo's heeft daar een neutrale of positieve mening over. Verschillende Homo's in mijn directe omgeving en niemand van hen die zich openlijk gediscrimineerd of bedreigt voelt.

En dat de katholieke kerk een ijzeren greep op de samenleving heeft is schromelijk overdreven, kerken lopen overal leeg, zowel in de steden als op het plateland.

Voor mij is het lastig vergelijken, maar ik denk dat een Iraanse, Marokaanse of Pakistaanse homo veel liever hier (in Polen) zit dan in zijn eigen land.