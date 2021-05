Tussenstand: 230 - 10 voor Palestina. Volgens Hamas' ministerie van gezondheid bestaat hun dodental uit 65 kinderen, 39 vrouwen, 17 ouderen en vielen daarbij in totaal 1710 gewonden. Een alweer ongelukkig voorval lijkt een specifiek bombardement te zijn, waarbij een gehandicapte man, zijn zwangere vrouw en hun driejarige dochter gedood werden.

De IAF meldde vanochtend dat hun straaljagers de afgelopen 24 uur "struck dozens of additional underground terror targets as part of the ongoing extensive operation to strike the Hamas 'Metro' tunnel system across the Gaza Strip, causing significant damage to Hamas's underground network. (...) Furthermore, the IAF struck a number of additional terror targets across the Gaza Strip overnight, among them (...)."

Daarbij meldt de IAF dat er vanaf vorige week maandag tot 07:00 vanochtend 4070 raketten op Israel afgevuurd zijn. 610 daarvan kwamen terecht in de Gazastrook zelf en van de overigen die in baan naar bewoonde gebieden waren werd zo'n 90% onderschept door de ijzeren koepel. Ook vandaag gaan de beschietingen onverminderd door.

Woensdag hing er al een wapenstilstand in de lucht die zowel Hamas als Israel gister nog ontkenden omdat dit nu eenmaal traditie is. Maar morgen lijkt-ie al een stuk waarschijnlijker. "People involved in the discussions told the outlet that Egyptian mediators have made progress in talks with leaders from the Hamas terror group, and Israel has “privately conceded” that it is close to achieving all its military objectives," aldus de Wall Street Journal. Ook meldt Walla news dat "Unnamed Israeli officials a breakthrough in Gaza ceasefire talks within the coming 24 hours." De enige wild card lijkt Islamic Jihad te zijn. Er wordt rekening mee gehouden dat zij doorgaan met beschietingen nadat een wapenstilstand is afgekondigd.

Heel veel meer beelden na de breek.

Instant Update: "Security cabinet meeting set for 7 P.M., source says Netanyahu likely to present cease-fire proposal"

IDF-klantenservice vs Gazaan die huis weigert te vertalen ondanks waarschuwing

Overzicht arsenaal Islamic Jihad

Lol Las Vegas

Nasleep inslag Israel

Van oudsher solidair

Nederlandje