:

Dat denk ik ook, en wat Netniet zegt. De taliban is sluwer geworden. Zij hebben de Amerikanen niet verslagen, ondanks wat nu veel gesuggereerd wordt met de vergelijking Saigon. De Amerikanen hebben de taliban niet totaal kunnen verslaan en dat is iets anders. Tijdens de aanwezigheid van de VS had het marionettenregime samen met de VS de steden en strategisch belangrijke plekken in handen. Militair zijn ze in die gebieden geen partij en dat weten ze.

Taliban gaat de macht krijgen en weten dat als ze weer opzichtig terrorisme gaan steunen, of nu de Amerikanen aanvallen, dat ze een pak slaag krijgen.

Het is ook niet nodig, er zijn zat berichten dat in veroverde steden (zelfs Kaboel) mensen vermoord worden en vrouwen als buit opgeëist worden. Tegenstanders willen ze weg hebben. Dat kan door moord, dat kan ook door ze het land uit te jagen en tav dat laatste hebben de taliban misschien wel belang bij een goede evacuatie door westerse landen.

Zij willen macht en die gaan ze krijgen als ze de VS maar niet werkelijk tarten.