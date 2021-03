Dat interview in het Algemeen Dagblad: minister De Jonge heeft in de kern slechts één taak en dat is het dragen van politieke verantwoordelijkheid. Naar eigen zeggen is hij 100 uur per week bezig met het in hoogst eigen persoon managen van de coronacrisis. Vandaar natuurlijk dat we hem nooit in de media zien verschijnen. Maar ook dat zal wel de schuld van de volksvertegenwoordiging zijn.

Wat ik veel en veel verontrustender vind dan die omhooggevallen non-valeur van een Volksgezondheidsminister, is hoe lieden, die ik voorheen toch als uiterst redelijk inschatte, het volstrekte wanbeleid van Rutte III vertalen naar de absolute onzinnigheid van coronamaatregelen op zich.

Dat politici egocentrisch zijn is al zo oud als de politiek zelf. Maar dat we met zijn allen steeds meer ons saamhorigheidsgevoel lijken te verliezen, is pas echt dodelijk op middellange termijn. En dan zullen zoals altijd de verkeerden het slachtoffer zijn.

Een verpleeghuis, hemelsbreed een kilometer bij me vandaan: 16 coronadoden binnen een week. Waar hebben die mensen dat aan verdiend?