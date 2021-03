@heavydigit : ik ben er niet gecharmeerd van dat ik op dit tijdstip op de aarde rondwaan.. het is inderdaad historisch in alle opzichten maar dat gaat nooit zo uitgelegd worden, niet onder dit regime waar iedereen wereldwijd inzit, en de belangen worden verzwegen hell niemand heeft het meer over demissionair en het waarom, net als die 400 miljard of dat er wekelijks nog steeds 3-500 nieuwe medelanders binnen komen terwijl de ouderen al jaren wegkwijnen, zorg uitgeknepen en langzaam onbetaalbaar wordt (koop pakket a jammer joh dat wordt net niet vergoed..) alle structuren zijn tot mediamarkt verheven met keuzes waar je onder de streep met nog drol aan hebt.. betalen pannenkoek! We moeten terug naar de essentie maar dat is al te laat.. de essentie is dat het leven geen straf is .. maar dat leven voelt aardig steeds meer als een blok aan mijn been, zo kan het toch nooit bedoeld zijn op deze planeet wat ooit de hemel was? Het is verbannen tot hel en niet zeggen dat het niet zo is of that’s the way of the world dat zijn dooddoeners waar niemand wat aan heeft.. weet je wat wij bv met die 400 miljard hadden kunnen doen?.. argHh ik ga een pintje nemen ben het beu allemaal beu.. ik kan toch niet alleen staan in dit gevoel?.