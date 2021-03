Letterlijke tekst Mark Rutte, 22 januari 2021:

"Ja, de hele huidige lockdown loopt tot 9 februari. We willen in de week daarvoor bekendmaken hoe het dan verder gaat na de 9e. Het lijkt niet waarschijnlijk dat je dan ineens een opengebroken hemel hebt en helemaal geen maatregelen meer, maar als er dan nog steeds dingen nodig zijn, wil je als eerste af van de avondklok. Daarmee kan ik niet de garantie geven dat die avondklok er niet meer is na de 9e, maar de eerste maatregel waar je niet mee door wilt, die bovenaan staat, bovenst aan, in goed Nederlands, om te schrappen is die avondklok."

Ferd Grapperhaus, 5 maart 2021:

"Er is veel draagvlak voor de avondklok. Mensen groeien mee met de maatregel. Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen."

"""Bronnen rond het kabinet""", 6 maart 2021

"De avondklok blijft in ieder geval de volle maand maart nog van kracht."

Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. We zijn niet 'meegegroeid' met de avondklok. Peilingen laten dat het trouwens ook helemaal niet zien, maar dan nog. We. Zijn. Niet. Meegegroeid. Met. De. Avonklok. We zijn die avondklok ingerommeld door ons kabinet. Er is iets gezegd door onze premier over het schrappen van de avondklok, en nu het puntje bij paaltje komt, blijkt dat niet te kloppen. En in plaats van dat Mark Rutte met schaamrood op de kaken toegeeft dat hij het Nederlandse volk heeft voorgelogen, probeert Ferd Grapperhaus ons nu wijs te maken dat deze leugenachtige draai van het kabinet nou net precies is wat de burgers al die tijd zelf gewild hebben.

We leven niet in normale tijden. We zitten opgescheept met een verschrikkelijk virus waardoor we al een jaar lang meer vrijheden hebben ingeleverd dan velen van ons ooit voor mogelijk hadden gehouden. Niemand die bij zijn volle verstand is, zal beweren dat het kabinet al die maatregelen voor zijn plezier neemt. Niemand die bij zijn volle verstand is, zal het het kabinet kwalijk nemen als er op basis van voortschrijdend inzicht van standpunt moet worden veranderd. Maar er is hier helemaal geen sprake van voortschrijdend inzicht. Er is hier sprake van een belofte, die niet wordt nagekomen. Er is sprake van een leugen. En er is sprake van een kabinet, dat die leugen probeert te verbloemen. Niemand die bij zijn volle verstand is, zou dat normaal moeten vinden. Het is niet normaal. Het is fundamenteel onbetrouwbaar.