Geen idee of dit al voorbij is gekomen vandaag : We’ll Have Herd Immunity by April Covid cases have dropped 77% in six weeks. Experts should level with the public about the good news.

www.newsweek.com/john-hopkins-doctor-...

Uitspraken van de professor gaan over de USA , maar zijn natuurlijk net zo goed op NL toe te passen. En ook goed om te weten dat het RIVM leunt op allerlei onderzoek en data van Johns Hopkins Universiteit. Niet de minste , met een op -ed in de WSJ van vandaag over zijn stelling.