De dagen worden langer, de krokusjes steken hun kopje al door de strak aangelegde gemeenteplantsoenen en komende donderdag kan het kwik oplopen tot 17 graden, dus u weet wel wat dat betekent: het salderingsseizoen staat weer voor de deur. U weet wel, die tijd van het jaar dat uw zonnepanelen overuren draaien terwijl niemand op die stroom zit te wachten, zodat u in de winter al uw verbruik kunt wegstrepen tegen die zinloze overproductie. En dat blijven we de komende jaren gewoon doen, want onder leiding van BBB en GroenLinks-PvdA is de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling door de Eerste Kamer naar de prullenbak verwezen. Een tegenvaller voor het toekomstige kabinet die een paar miljard aan verwachte belastinginkomsten misloopt, de energiebedrijven die al een tijdje van de dure maatregel af willen en mensen zonder zonnepanelen die indirect meebetalen aan deze kostenpost, maar dikke winst voor iedereen met die klimaatplaten op het dak. U luisterde braaf toen u werd gevraagd om een paneeltje voor het klimaat te plaatsen, dus nu is het tijd om daar de zonnevruchten van te plukken. Alle wasjes 's nachts draaien, de accubak pas na zonsondergang aan de lader en 's winters alle lampen altijd aan. De komende jaren even maximaal salderen nu het nog kan.