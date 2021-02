Ik maak tegenwoordig wel gewoon weer mijn avondwandeling, want als ik het goed begrijp bestaat weliswaar de regeling waarin de avondklok is vastgelegd nog (het afschaffen daarvan is opgeschort) maar is deze tegelijkertijd nog steeds onwettig (daar heeft het opschorten niets aan veranderd).

Voor mij is de wet altijd het uitgangspunt. We leven ten slotte in een rechtsstaat waar burgers en de overheid zich aan de regels moeten houden; als iedereen zelf gaat verzinnen aan welke regels hij zich wel/niet houdt (zoals de overheid nu lijkt te doen) dan wordt het namelijk een zootje. De politie schijnt op dit moment ook niet meer te handhaven (alleen waarschuwing). Dat is ook logisch, want de politie mag opsporingsbevoegdheden alleen inzetten als daar een wettelijke basis voor is. Aangezien de avondklok onwettig is (dit was eigenlijk al duidelijk, maar is nu bevestigd door de rechter), is bij het overtreden daarvan geen sprake van een strafbaar feit op grond waarvan de politie een opsporingsbevoegdheid kan inzetten.