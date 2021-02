Ik heb het al eerder gezegd, dit type mensen in de politieke top leven in een totaal parallelle wereld. Het zijn fysiek wel mensen maar qua gedrag en handelen zijn het machines. Zij zijn totaal niet bewust van welke regels ze het volk hebben opgelegd. In de psychiatrie zou je dat psychopathie kunnen noemen, geen gewetensfunctie.

Maar in verkiezingstijd is alles weer vergeten en vergeven, en het erge is nog dat het ze vaak nog lukt ook om de mensen wederom over te halen door dingen te roepen als: "We moeten het verleden vergeten en we moeten nu weer vooruit.."

nos.nl/collectie/13840/artikel/236829...

Het niet door laten gaan van het NK marathon op natuurijs was een veel grotere blunder, waarom? Het kabinet en Wopke Hoekstra hadden namelijk besloten dat marathonschaatsen volgens hen geen topsport (sic) zou betreffen. Ondertussen werden er wel hints geven dat de Elfstedentocht mogelijk wel door zou mogen onder strikte voorwaarden en dan alleen voor wedstrijdschaatsers. Als dat kon, waarom dan niet de NK marathon op natuurijs? Daar komt nog bij, alle opgedane wetenschappelijke inzichten in het afgelopen jaar m.b.t. de verspreiding van het virus in de buitenlucht weerspreken het nut van de richtlijn van 1,5 meter in de buitenlucht. Maar toch blijven ze daaraan vasthouden, er komt geen einde aan.