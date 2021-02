Ja, als je niet de moeite neemt te begrijpen wat er gebeurt of daarvoor simpelweg te dom bent, dan komt het misschien allemaal raar over, want het is nogal appels met peren vergelijken. Het zijn Engel cs. die in kort geding een zaak hebben aangespannen bij de Rechtbank. Zij wilden dus dat de zaak zo snel mogelijk op de rol kwam. Tegen de uitspraak die dinsdag is gedaan, dient vandaag het hoger beroep bij het Gerechtshof. Dat is (blijkbaar) het eerste moment dat de zaak op de rol kon. De Rechtbank heeft dinsdag het vonnis bij voorraad uitvoerbaar verklaart. Tegen het 'bij voorraad uitvoerbaar' zijn, diende dinsdag het superspoedappèl. Door het hof is toen bepaald dat de uitspraak werd geschorst, totdat het hof haar arrest heeft uitgesproken. Dat is allemaal prima te verdedigen, als je maar de moeite neemt om te bekijken wat er gebeurt.

Overigens is een superspoedappèl helemaal niet zo zeldzaam als sommigen denken. Het gebeurt regelmatig bij bijvoorbeeld huisuitzettingen waarbij een deurwaarder een vonnis letterlijk aan het uitvoeren is en er plotseling een barmhartige oom met een zak geld op de stoep staat, waardoor beroep tegen de uitzetting plots kansrijk is. En hoe denk je dat het gaat bij uitzettingen waarbij het onderwerp op last van de IND bij wijze van spreken al met de Marechaussee op de vliegtuigtrap staat?