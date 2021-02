Wellicht keek u al naar de technische briefing, dan zijn de kaders al geschetst, om het maar in beleidstaal te blaten. Zo niet, nou zet je schrap. Hier komt de beroerdste verkiezingsspot allertijden, namelijk een debat waarin een meerderheid van de coronachamberlains in de Kamer gaat pleiten vóór thuisopsluiting van alle kiezers. De meest wrange grap is dat de meeste kiezers dat nog zelf willen ook. Bange mensen bepalen namelijk al een jaar het beleid. Geert, Henk, Thierry & Femke Merel proberen de spertijd nog te blokkeren. De Raad van State heeft er ook geen zin in. Maar Mark en zijn Minions verwachten een meerderheid voor domme regels, en krijgen veel volk achter zich - al was het maar omdat die Willem Engel in een vrij land met een open debat nooit gelijk willen geven. Wilders (verstandige man want tegen de avondklok) mag aftrappen, maar niet voordat de Splinter van Femke Merel (vergeefs) zal proberen om de avondklok controversieel te verklaren. Want we moeten vooral niet vergeten: dit Rutte-kabinet is AFGETREDEN omdat het zich misdadig gedroeg tegen onschuldige burgers. En nu willen ze die burgers langer & dwingender thuis opsluiten. Well, fuck 'em, zouden wij zeggen. Maar goed, het is een democratie hè. Meerderheid bepaalt...

Wilders mocht aftrappen. Met de nadruk op trappen