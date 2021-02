Ho mensen. Dit zagen we niet aankomen. Stichting Viruswaarheid.nl (yup, Willem Engel en zijn makkers) hebben een rechtszaak tegen de staat gewonnen en de avondklok moet van de rechter per direct worden opgeheven. "Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken.

De Wbbbg is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem."

Hele uitspraak daarrr

Zo. Dus terwijl de D66-Kamerleden niet verder kwamen dan een halfuurtje, schrappen de D66-rechters meteen de complete avondklok. Leven we hier nou in een dikastocratie of niet?

UPDATE: Via een spoedwet zou de avondklok alsnog binnen enkele dagen opnieuw kunnen worden ingevoerd.

UPDATE: Greet vraagt spoeddebat aan

UPDATE: Rokende servers op rechtspraak.nl. Hierrr uitspraak-mirror

UPDATE: Minister Sander Dekker noemt de toestand 'niet zo fraai'. ZEG DAT WEL ONTZETTENDE PRUTSER

UPDATE: Volgens spoedwetsloopprof Wim Voermans zou de avonklok ook nog via een noodverordening kunnen worden ingevoerd.

UPDATE 12u55: Demissionair onderdrukker Rutte III gaat in SPOEDBEROEP, zitting om 16:00 uur.

Geen D66-rechter maar een SGP-rechter!

