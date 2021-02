Even ter overweging voor alle wappie-roepers: in de uitspraak wordt gezegd dat het belang van de Staat zwaarder weegt dan het belang van Virus Waarheid. Dat is een gotspe want het belang van Virus Waarheid is helemaal niet van belang, het gaat erom dat ook de Staat zich aan de wet dient te houden. Zo heeft Urgenda immers ook afgedwongen dat wetten, waarvan de makers blijkbaar niet eens de consequenties overzagen, door de Staat worden gehandhaafd. Daarom rijdt u nu maximaal 100 km/h, pesten we boeren weg, worden er te weinig huizen gebouwd, verbranden we hier vers gekapte bomen voor het milieu en mag iedereen verplicht van het gas af. En dat allemaal onder leiding van ‘liberaal’ Rutte.

Overigens beweerde het RIVM dat op 2 februari 2/3 van alle besmettingen zou bestaan uit de Britse Variant. Die variant zou volgens hetzelfde RIVM op 15 januari een R0 hebben van 1,28. Dat laatste is complete onzin, want dan zou het aantal besmettingen per dag inmiddels meer dan verdubbeld moeten zijn ten opzichte van 2 februari. “Harry, erwas klappt hier nicht!”