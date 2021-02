Je mag toch niet in groepen samenkomen, avondklok of niet. Het geeft mij alleen de vrijheid om mijn vuilniszak wat later weg te brengen, of iets later bij mijn ouders even langs te gaan. Of wat later te gaan hardlopen. Die avondklok is gewoon een pest maatregel en heeft helemaal geen nut. Ik doe alles toch wel, moet het alleen sneller doen, want voor 21:00 uur binnen.