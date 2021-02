Zo dat gaat snel. Onze spoedkoning heeft gisteren een spoedhandtekening onder de spoedwet over de spoedavondklok gezet, zodat de Spoedraad van Spoedstate daar een spoedadvies over kan geven en de spoedwet met spoed in de Tweede Kamer behandeld kan worden. Die moet in spoedzitting terugkomen van het spoedreces en daarna moet er nog een spoedbesluit van de Eerste Kamer komen. Als dat voor het spoedkabinet allemaal voorspoedig verloopt, blijft de avondklok in stand. Tenminste, tot het volgende spoedproces waarin wel weer zal blijken dat er in al die spoed iets onbelangrijks zoals bijvoorbeeld het schenden van fundamentele burgerrechten mis is gegaan. We zien de ontwikkelingen met spoed tegemoet.