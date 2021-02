Twee dingen die we even los moeten zien. Ten eerste. Heel knap dat Willem na tachtig pogingen een rechtszaak (bijna) heeft gewonnen, maar ook een stilstaande avond klok geeft twee keer per dag de juiste tijd aan en weet je wie ook weleens rechtszaken wint? Willem Engel, een dompteur van dombo's die is verdwaald in een doolhof van zijn eigen cognitieve dissonantie, beent boos weg nadat hij met zijn warrige gewappie nog geprobeerd heeft zijn eigen gewonnen glazen in te gooien voor het Hof. Het feit dat hij er zit, en dat hij de rechtszaak in eerste instantie ook gewoon heeft gewonnen, is maar weer eens een teken dat Nederland géén dictatuur is, zoals Willem Engel beweert. HOE is het mogelijk een deel van het volk bij deze dready dansdraak in de badkuip is gesprongen om te spetteren in de boude ellende? Dat mensen als Willem Engel binnen de letter van de wet alles kunnen doen waar ze zin in hebben, en zelfs als datgene wat ze graag willen doen door het kabinet buiten de wet is geplaatst ze in beroep kunnen gaan, zodat een onafhankelijke en onpartijdige rechter de hele janboel toetst - en verdomd, ze krijgen nog gelijk ook! Dat het een gotspe is een mondkapje te vergelijken met een jodenster, een kenteken voor joden, die werden geweerd uit het openbare leven om daarna naar een vernietigingskamp te worden getreind om daar op een lijkenhoop te worden gegooid. Willem Engel trekt geen dreadlockje terug, Willem Engel geeft - na een beetje ophef - de schuld te geven aan de media. De media, met journalisten die een 'officiële waarschuwing' ontvangen, met journalisten die zogenaamd allemaal een of andere 'code' hebben moeten ondertekenen, met zijn oproep om journalisten te filmen - mensen die gewoon hun werk doen. Met 'opsporingsberichten' die agenten vogelvrij verklaren, mensen die voor een lullig loontje ook maar doen wat de groepscommandant van ze vraagt, mensen die het misschien niet eens oneens zijn met 'm, mensen met kinderen thuis. Met het delen van telefoonnummers van verzorgingstehuizen waardoor medewerkers met de dood worden bedreigd, met waarschuwingen over 'een burgeroorlog', met zijn hysterische Great Reset-complotgezever over een masterplan 'ideologie, corruptie en chantage' en 'mensen die in de instituten zitten zoals een Klaus Schwab, een George Soros, een Bill Gates maar ook een Sigrid Kaag', met zijn kansloze gelul over 'genocide' (= volkerenmoord) en de regelrechte intimidatie van huisartsen en scholen, alsook zijn uitspraak dat een moordaanslag op Mark Rutte 'altijd een theoretische optie' is. Het ligt bij Willem Engel altijd aan de ander: zijn genialiteit wordt namelijk niet begrepen door de rest. Hartstikke FIJN hoor, dat Willem Engel druk heeft gezet op die avondklok, want die vinden en vonden wij ook tien keer kudt. Maar ten tweede. Willem Engel blijft een enge gek.

Liedje op de radio