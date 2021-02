De aanleiding van de brief is gewoon hetgeen gisteren in gemeld in de persconferentie. Middels de brief worden basisscholen 'gewaarschuwd' zich er niet aan te houden. En dan waarschijnlijk met name aan het stuk: 'Om de risico’s in de klas voor leraren zo klein mogelijk te maken, verbinden we aan openstelling een paar strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld dat bij één positieve test van één kind de hele klas of groep inclusief de leraar in quarantaine gaat en zich op dag 5 laat testen.'

Informeren naar de inhoud van de tekst in de persconferentie is als vragen naar de bekende weg. Het is echt niet teveel informatie.