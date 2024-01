Zo. En dan zijn alle politieke ogen weer gericht op de Eerste Kamer, dat eerbiedwaardige instituut, waar Senatoren zetelen die zijn verkozen door kiezers kundige Statenleden verwarde GroenLinksers, complotdenkende BBB'ers en ander schorriemorrie. Die Senatoren gaan praten over de dwangwet van Eric van der Burg, waar een oude meerderheid in de oude Tweede Kamer vóór heeft gestemd. Maar er is nu een nieuwe meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer, gekozen door alle Nederlanders. En je kreeg de afgelopen weken sterk de indruk dat die nieuwe meerderheid helemaal niet zit te wachten op de Dwangwet. Maar we weten nu ook: de rechtsstaat is ingewikkeld, vooral als je je er een beetje aan probeert te houden. En ondertussen zijn ze het in Ter Apel en Budel vooral heel erg ZAT. Samengevat: gedoe. Gedoe waar de Eerste Kamer vandaag en morgen HEEL ERG LANG over gaat praten, en dan waarschijnlijk volgende week stemmen. BBB is alvast begonnen, LIVESTREAM HIERRRR.